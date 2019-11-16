حلا شيحة تتورّط بشائعة وفاة عادل إمام.. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنوم" هشام تحسين أن حساب الفيسبوك الذي روّج شائعة وفاة الفنان عادل إمام يحمل اسم الفنانة حلا شيحة، وتبين أنه من الحسابات التي تنتحل شخصية الفنانة.

وأوضح تحسين الذي يشرف على إنتاج مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام إنه سوف يقدّم شكوى قضائية ضد الحساب لاتخاذ العقوبات بحقه، خاصة وأنه كان الأول المروّج لشائعة وفاة الزعيم، وبعدها بدأت تتناقل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وبين أن الفنان بخير وصحة جيّدة، نافيًا أن يكون قد دخل المستشفى كما تم تداوله، لافتًا إلى أن تكرار إطلاق الشائعات حول وفاة عادل إمام أصبح مزعجًا له ولعائلته ولجمهوره، ولا بد من وضع حدّ لهذا الأمر، وعليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة هوية من يدير حسابًا يحمل اسم الفنانة حلا شيحة.

كما أكد أن إمام لم يتوقف عن تصوير مشاهد مسلسل "فالنتينو" بل إن العمل شارف على الانتهاء لاسيما وأنه تم تصوير 85% من أحداثه كاملة، وتبقى الجزء البسيط من التصوير الذي سينتهي في الفترة القليلة المقبلة.

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من جهتها تتجه نقابة المهن التمثيلية في مصر لاتخاذ إجراء قانوني يتمثل بالإبلاغ عن كل وسائل الإعلام التي تروج لشائعة الوفاة، أو تنسب لأعضاء النقابة تصريحات غير صحيحة عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وتشمل عقوبة نشر أخبار كاذبة في مصر غرامات مالية كبرى وإغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا للمواقع الصحفية الرسمية، كما تصل العقوبة إلى حبس مروج الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض غرامة مالية.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، نفى عبر بيان عاجل، التصريحات المنسوبة إليه وتؤكد وفاة الفنان عادل إمام في أحد مستشفيات التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة.

وأدان زكي بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الصحفية الإلكترونية التي وصفها بمحدودة الانتشار، بتداول أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، لافتًا إلى أن بعضًا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تزعم وفاة الفنان الكبير عادل إمام.

وبين نقيب المهن التمثيلية أنه حريص على العلاقة الوطيدة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام، موجهًا تحذيرًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، وسيقدّم بلاغًا ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة عليها.