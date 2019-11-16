تغيير اسم مسلسل "يا مالكاً قلبي" لهذا السّبب.. وتحديد موعد عرضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف السّيناريست السّوري عثمان جحّى عن قرب عرض عشارية "دارين" ضمن مسلسل "الحب جنون" الذي يعيد الفنان السّوري عباس النوري للدراما الاجتماعي.

ونشر كاتب العمل بوستر المسلسل الذي أطلق عليه بداية اسم "يا مالكاً قلبي"، واتفق صنّاع المشروع على تغيير الاسم لاحقاً ربما لأنه قد استخدام من قبل لصالح مسلسلٍ خليجي لعبت بطولته الفنانة العراقية شذى حسون والفنان الإماراتي فايز السّعيد، وحظي بتسويقٍ عالٍ حين عرضه عام 2013.

تدور أحداث عشارية "دارين" حول طبيب (عباس النوري) تتوفى ابنته في حادث سيارة، فيقرّر أن يتبرّع بقلبها لشقيقتها بالتبنّي، التي تعاني من مشاكل قلبية، قبل أن يواجه بالرفض من قبل زوجته (ورد الخال)، فإذا بالموضوع يأخذ منحناً خطيراً لدى انصراف العائلة نحو التفكير بقضية جوهرية في حضرة خسارتها الفادحة.

يذكر أنَّ العشارية الدرامية "دارين" قد انسحبت منه الممثلة اللبنانية نادين الراسي في اللحظات الأخيرة قبل بدء التصوير، لتحلّ مكانها مواطنتها ورد الخال التي استكملت تصوير مشاهدها في دمشق.

ويلاحظ في عشارية "دارين" ضمن سلسلة "حدوتة حب"، أنَّ العشارية مشتركة لكن بإطار سوري، ويركز على قضية العقم لدى الرجال، إضافةً إلى وهب الأعضاء.

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كما يشار إلى أنَّ عشارية "دارين" عن نص عثمان جحى وأخرجها علي محي الدين علي، ومن بطولة عباس النوري وورد الخال والممثلة السّورية هبة نور، وغيرهما.

على الضفة الأخرى، من المقرّر أن ينطلق تصوير مسلسل "العربجي" الذي كتبه عثمان جحى خلال الفترة المُقبلة في العاصمة السّورية دمشق.

المسلسل يقدّم حكاية من القرن الماضي ضمن إطار البيئة الشّامية المُعتاد، لكن تدور أحداثه حول صراعاً بين النشاواتية ليدخّل "العربجي" ويقلب الأمور رأساً على عقب، وهي شخصية ذات انعطافات كبيرة تحرّك الأحداث على المستويين الوطني والإنساني.

يذكر أنه جرى ترشيح اسم النجم السّوري سلوّم حداد للعب الدور، غير أنّه يتداول اسم مواطنه الفنان باسم ياخور سيتصدى لبطولة المسلسل، وبدأت المفاوضات مع النجمة السّورية كاريس بشار أيضاً.

مسلسل "العربجي" من تأليف عثمان جحى وإنتاج شركة "غولدن لاين"، ومن المتوقع أن يخرجه المخرج سمير حسين.