دانا حمدان تؤكد أن الوقت أصبح مناسبًا للزواج وتكوين أسرة ولن يؤثر هذا على عملها

أكدت الفنانة دانا حمدان، أنها كانت تؤجل خطوة الزواج لانشغالها بالتركيز بالفن، وإثبات نفسها بالتمثيل في مصر، ولكنها أوضحت أن الوقت اصبح مناسبا للزواج وأنها لن ترغب في أن يؤثر عملها على رغبتها في الزواج وتكوين أسرة.

من ناحية أخرى تتابع دانا حمدان ردود الأفعال حول دورها بمسلسل «حواديت الشانزليزيه» والذي بدأ عرضه منذ عدة أيام وتجسد من خلال احداثه دور مطربة بتياترو.

ويشارك دانا حمدان البطولة نخبة من النجوم منهم إياد نصار ومي سليم وداليا مصطفى وإنجي المقدم.

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