اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها بدأت بالتحضير لفيلمها السينمائي الجديد، مشيرة الى أن بطل العمل الذي سيقف أمامها سيكون وجهاً جديداً وليس مشهوراً، مؤكدة أنها لم تستقر على اسمه بعد.
واشارت شيرين عبد الوهاب الى انها قررت العودة الى السينما بعد 16 عاماً على تجربتها فيها بفيلم "ميدو مشاكل" الذي قدمته مع الممثل المصري أحمد حلمي لأنها لم تدخل السينما سابقاً بطريقة صحيحة، مشددة على ان النجاح الذي حققته في مسلسل "طريقي" الذي كان من بطولتها ساعدها على اتخاذ خطوة العودة الى السينما.
وكان اللقاء على هامش إحياء شيرين لحفل كبير ضمن فعاليات موسم الرياض وكان لافتا تنويه شيرين بمعجب سويسري إعتلى خشبة مسرح أبو بكر سالم بالسعودية، والذي وصفته بأفضلهم وقبلت يده.
الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على حسابه بـ(فيسبوك)، تحدث فيه العجوز ببعض الكلمات العربية، التي أثنى بها على شيرين، التي ردت بـ(أنا أحبك) باللغة الإنجليزية، وأضافت: (بس يا رب حسام ما يموتكش بعد الفيديو... شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة).
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تكشف لعمرو أديب عن تفاصيل فيلمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.