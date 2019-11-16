«كابتن ماجد» يعود على شاشة MBC3 بحلقات جديدة في ديسمبر المقبل









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد أن تابعتْه وتعلّقتْ به أجيالٌ متعاقبة من الأطفال واليافعين، يعود مسلسل الأنيميشن الأكثر شهرة "الكابتن سوباسا"،

أعلنت قنوات MBC رسمياً عن عودة "الكابتن سوباسا" المعروف عربياً باسم الكابتن ماجد، بحلقات جديدة حصرياً على شاشة MBC3 اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وجاء الاعلان عن الموسم الجديد لحلقات الرسوم المتحركة خلال حفل افتتاح معرض الأنمي السعودي، والذي اقيم اخيرا برعاية من مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ضمن موسم الرياض، وبحضور كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال اعمال التحريك.

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في ذات السياق، وقّع يويشي تاكاهاشي مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية اتفاقية مع MBC3، حيث ناب عن MBC في التوقيع زياد حمزة مدير عام القطاعين الإذاعي والموسيقي في يالمجموعة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط.

من جانبه رحّب أشرف يونس، مدير قناة MBC3 بهذه الإتفاقية، وقال: "لطالما رسم الكابتن سوباسا، المعروف بـ ماجد، الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال. واليوم نحن أكثر حاجةً لتنشئة جيل الغد على قيَم التسامح وحب الرياضة والمنافسة الشريفة ونبذ التعصب الكروي والرياضي بكافة أشكاله، وهنا يكمن دور الإعلام الرائد بمنصاته المتعددة كمنبر للتوعية والتثقيف والترفيه، وبالتالي المساهمة في بناء جيلٍ يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجاباً في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية."

الجدير ذكره أن معرض الأنمي السعودي يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات اليابانية، إضافةً إلى عددٍ من الشركات المختصة لبيع منتجات الأنمي.