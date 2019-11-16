





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: وقع تلفزيون ليجيندري إتفاقية مع الكاتب فرانك ميلر لتحويل سلسلة أفلام مدينة الخطيئة أو Sin City إلى مسلسل تلفزيوني.

تتضمن الإتفاقية إنتاج موسم أول من المسلسل مع ضرورة ضمان عرضه عبر شبكة تلفزيونية أو خدمة بث إلكترونية. كما تتضمن الإتفاقية إنتاج سلسلة رسوم متحركة مستندة الى روايات ميللر المصورة.

روبرت رودريغير وفرانك ميللر الذين سبق وكتبا وأخرجا وأنتجا الفيلمين السابقين سيعودان للعمل معا ليكونا منتجين منفذين للمسلسل الجديد، وربما ليتشاركا مهمة إخراجه معاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الخطيئة من فيلم إلى مسلسل تلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.