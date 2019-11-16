هل تؤثر الانتخابات الأميركية على أحداث الموسم الثاني من مسلسل "البرنامج الصباحي"؟









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة أبل بلاس رسمياً تجديد أربع أعمال أصلية تنتجها وبدأت عرضها على المنصة التي إنطلقت الأسبوع الماضي من ضمنها مسلسل "البرنامج الصباحي أو The Morning show الذي يجمع جنيفر آنيستون وريس ويذرسبون.

والآن يبدو أن الموسم الثاني قد يجد طريقه للعرض في 2020 متزامناً مع مرحلة الإنتخابات الرئاسية في أميركا، مما يطرح سؤال هل يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية في الحياة الواقعية على المسلسل خصوصاً وأنه في مرحلة الكتابة الآن؟

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وتقول كيري ايرين منتجة منفذة وكاتبة سيناريو، بأنهم وضعوا الشكل العام للحلقات الثلاث الأولى من الموسم الثاني، وسيتم تصويره في الصيف وربما يعرض في نوفمبر 2020.

ورغم إحتمالية تزامن عرض المسلسل الذي تدور احداثه حول برنامج إخباري صباحي إلا أنه من المستحيل أن يتم تضمين الأحداث السياسية الآنية في المسلسل لأن صناعته بالتأكيد ستسبق عرضه فهو مسلسل تلفزيوني وليس برنامج مباشر. ولكن هذا لايمنع من أن يتم تضمين ثيمة سياسية.