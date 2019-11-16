شكرا لقرائتكم خبر عن " وحشتوني " عنوان كليب مصطفى شوقي الجديد علي يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى شوقي، اليوم السبت، كليب جديد يحمل عنوان "وحشتوني"، من كلمات نصر محروس وألحان مصطفي شوقي، وتوزيع رامى سمير، وميكس وماستر هاني محروس.

اقتربت أغنية " ملطشة القلوب " للمطرب مصطفى شوقى من تحقيق 6 ملايين مشاهدة، إذ نالت إعجاب جمهور مصطفى فى مصروالوطن العربى، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.

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وقال مصطفى شوقى، لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد جدا بنجاح أغنية "ملطشة القلوب " وحصولها على ترند رقم واحد على يوتيوب فى العالم العربى ومصر، وهذا فاق توقعاتى، وأتمنى أن تنال أعمالى الغنائية القادمة إعجاب جمهور .

"ملطشة القلوب" هى أول أغانى " فرى ميكس 5 "، التى يعود بها نصر محروس، بعد 14 عامًا وقبلها طرح سلسلة ألبوماته الشهيرة، التى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامرحسنى، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.