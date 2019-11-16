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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تاتو ترسمه كاميلا كابيلو على جسدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تظن النجمة العالمية كاميلا كابيلو أبدا أنها ستقوم برسم "التاتو" على جسدها، وهو ما أكدته كاميلا، لكن النجمة الشابة تخلت عن أفكارها وكشفت لمحبيها ومعجبيها عن رسمة التاتو التى اختارتها.
نشرت كاميلا كابيلو البالغة من العمر 22 عاما، على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام صورة لأول تاتو، وهو الذى رسمته على أحد أصابع يدها وحمل كلمة " it’s a mystery " .
حصدت الصورة أكثر من 1.8 مليون likes وذلك خلال 22 ساعة فقط من نشر صورة التاتو.
يذكر أن كاميلا كابيلو قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها " Cry for Me " و " Easy " و " Liar” و“Shameless " ، و غيرها.
تاتو كاميلا
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