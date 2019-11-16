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عبادى الجوهر وأسماء المنور وفؤاد عبد الواحد يحيون حفلا غنائيا بموسم الرياضى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم السعودى عبادى الجوهر اليوم السبت، حفلا غنائيا على مسرح مركز الملك فهد الثقافى بالمملكة العربية ، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ويشاركه فى الحفل أسماء المنور والفنان فؤاد عبد الواحد.

ومن المقرر أن يقدم عبادى الجوهر مجموعة كبيرة من أغنياته منها "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"،و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر أغنية "كلمينى"، وهى من كلمات فيصل بن يزيد، وألحان محمد المغيص، وتقول الأغنية كلمينى وبالحكى لا تبخلين.. وأمسحى دمع بعينى.. أمسحى هم السنين.. كلمينى وبالحكى لا تبخلين.

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