شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يشهد تواجد 3 نجمات فى عضوية لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 تواجد 3 نجمات بلجان تحكيم المسابقات الرسمية، وهن حنان مطاوع بسينما الغد الدولية، هنا شيحة فى آفاق السينما العربية، وشيرين رضا فى جائزة أفضل فيلم عربى، كما من المقرر إهداء جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منى شلبى، وأعلن مهرجان القاهرة السينمائى، برئاسة محمد حفظى، عن مشاركة 20 فيلما فى برنامج الواقع الافتراضى Virtual Reality، خلال الدورة 41 التى تنطلق 20 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

البرنامج الذى استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضى، وتديره نانسى على، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضى، التى تحول المشاهد من مجرد متلقى إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضى الذى يتناوله الفيلم.

تضم قائمة أفلام "الواقع الافتراضى" هذا العام 20 فيلما من 15 دولة، هى "مسافر" من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور واين، وفيلم "وجود واع" من ألمانيا إخراج مارك زيمرمان، وفيلم "الشيء الحقيقي" من فرنسا إخراج بينوا فيلسى، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، وفيلم "شاونج - فى الصور" من الصين، إخراج شينج شاو، وفيلم "طائر مُغرد" من الدنمارك، والمملكة المتحدة، إخراج لوسى جرين ويل، والرسم والتحريك لميشيل وأورى كرانوت، وفيلم "أيام الصفر" من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط، وفيلم "تم التحميل" من كندا، إخراج أولى رانكين، وفيلم "رحمة" من الكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج أرماندو كيروين، وفيلم "ذروة باجان" من ألمانيا، إخراج لوليا إسيرليس، وفيلم "البحيرة" من تشاد، كينيا، زيمبابوى، إخراج نايشا كاداندارا، وفيلم "زاوية السمت" من جنوب أفريقيا، واستراليا، إخراج نيرما مادهو، وفيلم "هُنا" من جنوب أفريقيا، إخراج شيلى بارى، وفيلم "دامى وفاليان" من كندا، نيجريا، إخراج إدوارد مادو جيمو، وفيلم "المنسيون" من كينيا، إخراج بلاك راينو، وفيلم "إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضي" من مصر، إخراج ماجد فراج، وفيلم "لا مكان لأحلامنا" من نيجريا، إخراج إفيبوسولا شوتوندى، وجبريل أولام بيونو، وفيلم "ماذا يمكنك أن تفعل" من كينيا، إخراج تولانانا بوهيلا، وباربرا موريونجى، وبين كيرى ماوجى، وفيلم "ندوب المعركة – (بانك) اخترعته الفتيات" من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج مارتين ألايس، ونيكولاس كازافيشى، وفيلم "عالم النباتات المفقود" من جنوب أفريقيا، إخراج ريك تريويك، وريى تريويك، وفيلم "بنات شيبوك" من نيجريا، إخراج جويل كاشى بينسون.