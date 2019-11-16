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تأجيل سفر أبطال "أشباح أوروبا" إلى بلغاريا لشهر ديسمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل صناع فيلم "أشباج أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، السفر إلى دولة بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية هناك، إلى شهر ديسمبر المقبل حيث فضلوا الانتهاء من مشاهد القاهرة أولاً قبل السفر، خاصة أنه تم تحديد السفر الى دولتين الأولى بلغاريا والثانية جارى اختيارها خلال الأيام المقبلة.

 

وصورت هيفاء وهبى العديد من المشاهد خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة مثل الحطابة القلعة ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وتم الانتقال الى استديو مصر لتصوير بعض المشاهد الداخلية حالياً.

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فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

 

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

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