شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سفر أبطال "أشباح أوروبا" إلى بلغاريا لشهر ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وصورت هيفاء وهبى العديد من المشاهد خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة مثل الحطابة القلعة ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وتم الانتقال الى استديو مصر لتصوير بعض المشاهد الداخلية حالياً.
وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.
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