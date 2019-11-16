شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. جى بالفين يطلق كليب Blanco من إخراج كولين تيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى جى بالفين كليب جديدا حمل اسم "Blanco" من إخراج كولين تيلى، وذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وقام النجم البالغ من العمر 34 عاما فى الكليب بطلاء وجهه باللون الأبيض، كذلك كان محاطا بعدد من الشخصيات الغريبة وكأنه مصمم على لفت الانتباه وإثارة الجدل من خلال هذا العمل.

استطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط على موقع "يوتيوب".

كلمات الأغنية

Yo te como sin beat, acapela

Suave, que la noche espera

Ya te encendí, como vela

Y te apago cuando quiera

Negra está la noche como pantera

Ella coge el plan y lo desmantela

No es de Puerto Rico y me dice “mera”

Tranquila, yo pago, guarda tu cartera

Fo’ real

Made in Medellín

Te lo doy sin que tengas que pedir

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Te seguí, me cambié de carril

Mariao’ no se si ir o venir

A cualquier malla le marco

A lo Cristiano Ronaldo

Tírame el beat que lo parto

Manos en alto que esto es un asalto

Esto no es misa, pero vine de blanco

Hago solo éxitos a lo Benny Blanco

No puedo parar, si pare me estanco

Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco

Fo’ real

Made in Medellín

Te lo doy sin que tengas que pedir

Te seguí, me cambié de carril

Mariao’ no se si ir o venir























