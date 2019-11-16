- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. جى بالفين يطلق كليب Blanco من إخراج كولين تيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى جى بالفين كليب جديدا حمل اسم "Blanco" من إخراج كولين تيلى، وذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وقام النجم البالغ من العمر 34 عاما فى الكليب بطلاء وجهه باللون الأبيض، كذلك كان محاطا بعدد من الشخصيات الغريبة وكأنه مصمم على لفت الانتباه وإثارة الجدل من خلال هذا العمل.
استطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط على موقع "يوتيوب".
كلمات الأغنية
Yo te como sin beat, acapela
Suave, que la noche espera
Ya te encendí, como vela
Y te apago cuando quiera
Negra está la noche como pantera
Ella coge el plan y lo desmantela
No es de Puerto Rico y me dice “mera”
Tranquila, yo pago, guarda tu cartera
Fo’ real
Made in Medellín
Te lo doy sin que tengas que pedir
Te seguí, me cambié de carril
Mariao’ no se si ir o venir
A cualquier malla le marco
A lo Cristiano Ronaldo
Tírame el beat que lo parto
Manos en alto que esto es un asalto
Esto no es misa, pero vine de blanco
Hago solo éxitos a lo Benny Blanco
No puedo parar, si pare me estanco
Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco
Fo’ real
Made in Medellín
Te lo doy sin que tengas que pedir
Te seguí, me cambié de carril
Mariao’ no se si ir o venir
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات وفيديو.. جى بالفين يطلق كليب Blanco من إخراج كولين تيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.