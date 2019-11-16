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آسر ياسين يحتفل مع صناع "صاحب المقام" بانتهاء التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع فيلم "صاحب المقام" من تصوير أحداث العمل كاملة، أمس الجمعة، والتى استغرقت 7 أشهر، واحتفل النجم آسر ياسين مع صناع العمل بعد انتهاء التصوير وذلك فى كواليس آخر يوم تصوير.

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فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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يسرا تجسد شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه فى مشكلة كبيرة، ويبدأ مخرج العمل ماندو العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات.

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