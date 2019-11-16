شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء النجوم المشاركين في فيلم " طلعت حرب 2 " قبل إنطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "طلعت حرب 2 " اليوم السبت فى ديكور شقة بوسط البلد وننشرالقائمة الكاملة للفيلم وهم الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

ومعظم أحداث فيلم "طلعت حرب 2 " تدور في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وتدورفي ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرزالقضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

وكانت أخرأعمال المخرج مجدى أحمد على فيلم "مولانا"، للنجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته كل من درة وفرح يوسف ومحمد سليمان، وأحمد مجدى وأخرون وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف وتناول الفيلم قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية مولانا للكاتب ابراهيم عيسى.

دلال عبد العزيز



شيري عادل شيري عادل



أحمد وفيق أحمد وفيق

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عبير صبري

محمود قابيل