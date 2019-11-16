خالد منيب يستعد لإحياء حفله الأول بالإسكندرية في ديسمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفى المطرب الصاعد خالد منيب نجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب، إحيائه لحفل غنائي في الإسكندرية خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن أول حفل له سيكون خلال الشهر المقبل.

وأصدر منيب، بيانًا صحفيًا، عبر حسابه على "إنستجرام"، جاء فيه: "تشكر إدارة الفنان خالد منيب أهل الاسكندرية الكرام على كم الترحيب والاهتمام بإقامة حفل الاسكندرية، واذ يشرفنا في القريب العاجل الإعلان عن تفاصيل أول حفل كبير للفنان خالد منيب في شهر ديسمبر المقبل".

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وأضاف البيان: "فإننا نحذر الجميع بأن ما تردد عن إقامة الفنان لحفل في الشهر الحالي هو خبر غير حقيقي، ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من استخدم اسم الفنان في التسويق لحفلاته، ونؤكد أن الحفل الوحيد المقام في الاسكندرية سوف يقام في شهر ديسمبر، وسوف نعلن عنه في جميع الصفحات الرسمية للفنان خالد منيب بالإضافة لإعلان منه شخصيا".

يذكر أن خالد منيب يواصل تسجيل أغاني ألبومه الجديد وانتهى من تسجيل 5 أغاني فيه، والمقرر طرحه في صيف 2020.