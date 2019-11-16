تراند اليوم : فنانة شهيرة: كل من شارك في عزاء هيثم زكي منافقون...

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، الجدل بعد التصريحات التي أدلت بها عقب تأثر الفنانين بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

ووصفت منة في تصريحاتٍ صحفية، كل من شارك في العزاء بالمنافقين، لسبب تجاهلهم لها في حياته والتظاهر بأنهم متأثرين للغاية في عزائه.

وأضافت: "هيثم كان يعاني من تجاهل الوسط الفني له، وعدم تلقيه عروضًا للمشاركة في أعمال فنية، وكانوا يقولون عنه ممثل فاشل في حياته".



وتابعت: "ولكن بمجرد أن توفي هيثم، تظاهر الكثير من الفنانين بالتأثر والحزن، هذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه".



وأشارت فضالي إلى أنها قابلت هيثم أحمد زكي مرة واحدة، مضيفة: "كنت أزور المخرج مجدي أبوعميرة وقت تصويره لمسلسل الصفعة، وشاهدت هيثم يجلس منزويًا ولم تكن تجمعني به أي صلة".

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وتابعت: "كان كل ما أعرفه عنه أنه نجل أحمد زكي فقط، ولذلك أبلغت المخرج برغبتي في مصافحته، ولكني كنت أخشى من أن يُحرجني، إلا أنه قال لي (روحي سلمي عليه ومش هيكسفك)".

وأردفت: "صافحته ووجدته شخصًا في قمة الأدب والاحترام، عرّفته بنفسي وتبادلنا الحديث قبل أن أتركه، ولم ألتقه من بعدها".

وواصلت: "اندهشت من حجم الحضور لعزائه، فإذا كان النجوم يرغبون في الوقوف لتلقي العزاء فيه، فكان من الأولى أن يقفوا معه ويدعموه في حياته وليس بعد وفاته".

وتوفي هيثم أحمد زكي قبل أيام، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشهدت الجنازة والعزاء حضورًا مكثفًا من نجوم الوسط الفني في مصر.