الأحد.. أمسية الأماكن الأثرية في السينما المصرية ببيت المعمار‎

يقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف، مساء غدًا الأحد، أمسية جديدة من أمسيات صالون "العمارة والسينما"، ومنالمقرر أن يستضيف الباحثة ندا زين الدين للحديث حول موضوع "الأماكن الأثرية في السينما المصرية".
كما يقيم البيت في السادسة مساء الثلاثاء 19 نوفمبرندوة أخري بعنوان "اختبارات القدرات لتعليم المعماري"، تناقش فيها الباحثة د. إيناس الجزار العلاقة بين تحديات السنة الأولي في التعليم المعماري وقدرات الطالب، كما تطرح نقاشا حول جدوي استخدام اختبارات القدرات للكليات العملية، وهل هي وسيلة لقياس الاستعداد أم طريقة للاستبعاد.
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