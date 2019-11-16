ساقية عبدالمنعم الصاوي تستعد لانطلاق مهرجان الشوكولاتة

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم مهرجانها المحبب "مهرجان الشوكولاتة" فى دورته السابعة عشر فى الفترة ما بين 20 ل 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تشهد الساقية هذا العام العديد من المفاجآت والفعاليات العديدة بمهرجان الشوكلاتة. من المفاجآت والفعاليات العديدة بمهرجان الشوكلاتة. من أبرز هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة ، بالإضافة لعروض سرك وورش عمل وفقرات غنائية وسينمائية تناسب جميع الأعمار. "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة ، بالإضافة لعروض سرك وورش عمل وفقرات غنائية وسينمائية تناسب جميع الأعمار. وسيتواجد طول فترة المهرحان سوق الشوكولاتة المليء بالمفاجآت التى يحبها الكبار والصغار معًا.

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