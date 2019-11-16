الليلة.. عامر التوني يحيي حفلًا للإنشاد الصوفي بساقية الصاوي

تحيي المولوية المصرية بقيادة عامر التونى، حفلًا ضخمًا للإنشاد الصوفي بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم السبت، على مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءً. تمام الساعة السابعة مساءً. ويذكر أن تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية. عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

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