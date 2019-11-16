كندة علوش تكشف حقيقة منع عمرو يوسف لها من التمثيل

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 01:51 مساءً - حلت الفنانة السورية ” كندة علوش ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” يوم الخميس الماضي في برنامج ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” .

وتحدثت كندة علوش خلال الحلقة عن السبب من وراء ابتعادها عن الساحة الفنية خلال مدة العامين الماضيين ونفت ما تردد عن أن زوجها الفنان المصري ” عمرو يوسف ” هو السبب في ذلك وإنه منعها عن التمثيل .

وأكدت على أن هذا القرار جاء من رغبتها وإرادتها وإنها أرادت أن تكون متواجدة إلى جانب زوجها في العام الأول من الزواج كي تتفادى المشكلات التي تطرأ على الحياة الزوجية في أول عام .. وفي العام التالي أرادت التفرغ لتربية طفلتهما الأولى حياة .

وأشارت إلى أن زوجها عمرو يوسف متفهم تماما لطبيعة عملها كفنانة وإنها ستعود من جديد في حال وجود عمل مميز .