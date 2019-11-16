هاشتاج ” اخرسي يا شيرين ” يتصدر تويتر في السعودية

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 01:51 مساءً - أثارت المطربة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” جدلا وغضبا كبيرا بين النساء السعوديات عقب التصريحات التي قالتها في حفلها الأخير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم يوم الخميس الماضي .

والتي تحدثت فيها شيرين عن سماع النساء لكلام الرجال وأن النساء لا تستطيع الاستغناء عن الرجال .. وهو ما يتعارض حاليا مع الأضاع في السعودية التي ظهرت بها حملات نسائية تدعو إلى التخلص من وصاية الرجال على النساء .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أداء شيرين عبد الوهاب إلى إحدى أغنياتها وعقب الانتهاء منها علقت عليها مازحة وهي توجه سؤالا للجمهور عن رؤيتهم في التعامل مع الرجال قائلة : ” بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الرجال فلنسمع كلامهم ولنرفع الراية البيضاء ” .

وهو الأمر الذي أغضب النساء السعوديات على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” حيث شن عددا من المدونات السعوديات حملة ضد شيرين وتصريحاتها التي وصفوها بإنها دعوة للخضوع إلى الرجال .

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وتصدر هاشتاج ” اخرسي يا شيرين ” موقع تويتر وقائمة الترند مع انضمام كثير من المغردين إليه .

وعلى الجانب الآخر جاءت بعض التغريدات المدافعة عن شيرين عبد الوهاب وعن رأيها مثل : ” أقول لك يا شيرين شكرا على الكلمتين الحلوة هذي اللي قهرت بعض المراهقات .. الحياة لا تكتمل إلا بوجود الرجل وكل من تقول عكس هذا الكلام قليلة أصل وسفيهة الله يخلي لي أبوي وزوجي وإخواني ويديمهم لي سند شكرا شيرين مجددا ” .

وعلق البعض أيضا على أن تصريحات شيرين على المسرح دائما ما تتسبب لها في مشاكل وأزمات وتثير الجدل وخاصة إنها تكون في قضايا غير فنية .