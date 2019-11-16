سمير صفير يثير الجدل: “الحساب سوف يكون عسير وموجع من فوق لتحت”

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 01:51 مساءً - اثار الملحن اللبناني سمير صفير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي عندما اشار الى ان المحاسبة ستكون كبيرة على ما حدث، مشيراً الى انه يضحك من يضحك في النهاية.
وكتب سمير صفير عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:
“اوعا حدا يفكر انو في حدا رح يزمط من المحاسبة على يللي صار ! صدقوني الحساب سوف يكون عسير وموجع من فوق لتحت ! ويضحك من يضحك في النهاية”.
ما كتبه سمير صفير أحدث ضجة كبيرة، حيث تداوله الكثير من الناشطون بشكل كبير.
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