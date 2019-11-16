- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن وفاة جدها من والدها، وهو حما هيفاء الأسبق، وزوج عمتها.
ونعته زينب، في خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: ” “فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على إيده، فقدتك يا بي الكل”.
زينب، نشرت مجموعة صور لجدها برفقة طفلتيها، عبرت من خلالها عن افتقادها الكبير له في تعليقها على الصور.
يذكر أن زينب فياض هي الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي، والتي تزوجت زواجًا عائليًا من نصر فياض، في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير، وتنازلت عن حضانتها.
من ناحية أخرى تستعد هيفاء وهبي، لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “أشباح أوروبا” الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.
وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل بتدريبات قاسية للأكشن، لأن الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي، وعدد آخر من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع ابنة هيفاء وهبي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.