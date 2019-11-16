بالفيديو.. لاعب الجزيرة يطلب دعم منتخب الإمارات بعد الخسارة من فيتنام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق محمد فوزي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، على تشابه الأدوار في الملعب بين زميليه عمر عبدالرحمن "عموري" وخلفان مبارك.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال فوزي "التشابه أمر يسأل عنه المدرب، لكن بالنسبة لي أنفذ كل ما يطلبه الجهاز الفني للفريق".

وأضاف فوزي "لا يمكنني الحديث عن المراكز في الملعب أو الأداء في أي مركز آخر، لأن لكل وجهة نظره، قد يلعب مدرب بـ5 مهاجمين و5 مدافعين على سبيل المثال".

وتابع لاعب الجزيرة "أحاول تطوير مستواي في الملعب، لكن لا أعرف كيف أرد على اللعب في مراكز عموري وخلفان وتشابه الأدوار بينهما، هذا سؤال صعب".

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وعلى جانب آخر طالب محمد فوزي بدعم المنتخب الإماراتي بعد الخسارة أمام فيتنام في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأتم فوزي تصريحاته بقوله "ندعمهم فهم لاعبو المنتخب الوطني، يجب أن نساندهم ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم، ما زلنا في بداية المشوار ولا يوجد ما يدعو للاستسلام".