عجرفة سواريز دفعت هندرسون للتفكير في قتله

قال جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، إن علاقته بالأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، وزميله السابق في أنفيلد رود، كانت سيئة في البدايات بسبب أسلوب هداف البارسا الحالي، الذي اتسم أحياناً بعدم اللياقة.

وأشار هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في هذا الوقت كنت لاعباً صغيراً، وقام سواريز بأكثر من تصرف في المران لم يعجبني، وهذا جعلني أشعر أنني لست جيداً بالشكل الكافي".

وأضاف: "قام برفع ذراعيه وكأنه يقول (ماذا يفعل؟)، كما لو كان يجب ألا أكون موجوداً هناك وهذا جرحني وأغضبني".

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علماً بأن هندرسون انضم للريدز قادماً من سندرلاند في صيف 2011، بعد ستة أشهر فقط من قدوم سواريز من أياكس أمستردام الهولندي إلى الأنفيلد.

وعن ردة فعله على تصرفات سواريز تحدث: "لقد قام بهذا الأمر مرة و2 و3، حتى انفجرت وكنت على استعداد لقتله، ولكن من هذه اللحظة نشأت علاقة جيدة بيننا".

وأوضح لاعب وسط الريدز أن واقعة انفجاره في وقت سواريز أعقبها صناعته لهدف له في مرمى ستوك سيتي، مشيراً إلى أن المهاجم الأوروجواياني توقع أن يصنع له هندرسون في تلك المباراة.

وأسهب: "منذ هذه اللحظة بات سواريز مذهلاً معي، وبتنا قريبين للغاية، وحتى الآن لا تزال هناك اتصالات بيننا".

يذكر أن سواريز رحل عن جدران ملعب أنفيلد رود في 2014 لينضم إلى البارسا، بينما أثبت هندرسون نفسه كأحد أهم اللاعبين في كتيبة المدرب يورجن كلوب في ليفربول وجاريث ساوثجيت في إنجلترا في السنوات الأخيرة.