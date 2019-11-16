"قيامة عثمان".. صراع منتظر بين بوراك أوزجيفيت وهذا الممثل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية أصليهان كارالا بطلة مسلسل "قيامة عثمان" عن أن موعد انطلاق أولى حلقات العمل عبر الشاشة التركية Atv سيكون في الـ 20 من نوفمبر، وهو العمل الذي سيعود به الممثل بوراك أوزجيفيت إلى جمهوره لاستكمال ملحمة "قيامة أرطغرل" في الموسم الجديد الذي يحمل عنوان "قيامة عثمان".

وبحسب تقارير صحف تركية مختصة بالمشاهير؛ فإن هناك الكثير من الشخصيات الجديدة التي ستشارك في الموسم الجديد للمسلسل، ومنها شخصية "ديندار" التي يؤديها رغيب سواش، وهو عمّ عثمان الذي سيكون أحد الأبطال الرئيسين للموسم الجديد، خاصة أن هناك حالة جدل تاريخية عن الصراع بينهما على السلطة، حيث اختلف بشأنه المؤرّخون؛ وهناك من يقول إن سبب اشتعال الصراع بينهما هو زوجة ديندار، وهذا ما سيظهر ضمن أحداث حلقات المسلسل.

وتدور أحداث هذه النسخة من المسلسل التاريخي أيضًا حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ سيجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.

وكان أوزجفيت تحدث في وقت سابق، عن المسلسل، وقال إنه سيكون مختلفًا، وسيعمل من خلال مشاركته بشخصية مؤسس الدولة العثمانية، على إبراز الكثير من القيم الرئيسة في تلك الحقبة من الزمن، وفي مقدمتها العدالة، إضافة إلى بعض الأسرار الخاصة بعلاقة الغازي عثمان مع شريكته، والتي كانت تربطه بها علاقة حب وثيقة.

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وقبل أيام تم تداول الإعلان الرسمي للحلقة الأولى من المسلسل عبر اليوتيوب بعد عرضه على شاشة القناة التركية Atv ليحقق نسبة مشاهدة وصلت للملايين في الساعات الأولى من طرحه والذي سيطر عليه بوراك أوزجيفيت بوضوح.

أما عن فهرية أفجان وزوجها بوراك أوزجيفيت، فقد ظهرا سويًا أثناء وجودهما داخل أحد المولات للتسوق، وبدت فهرية بكامل أناقتها وعودتها إلى رشاقتها المعهودة بعد أن فقدت الكثير من وزنها الذي اكتسبته عقب ولادتها ابنهما الأول كاران.

وتسابقت عدسات الباباراتزي ولاحقت الزوجين، لكنهما رفضا التوقف واعتذرا وتركا المكان مسرعين إلى سيارتهما الخاصة.