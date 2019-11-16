فتاة رمت "ملابسها الداخلية" في حفل روس بالسعودية...والأخير يتفاخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجة كبيرة وحالة من الغضب أثارها فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل نجم الراب الأمريكي الشهير روس، الذي أُقيم يوم أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل وخلال تواجد المطرب على المسرح إلى جانب فرقة الهيب هوب ميجوس في بوليفارد الرياض، قامت إحدى المعجبات المتواجدات بين الجمهور برمي "حمالة الصدر" الخاصة بها إليه، ليقوم روس بحملها والتفاخر بها أمام الجماهير والكاميرات.

وفور انتشار الفيديو عبّر عددٌ من مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم لهذا التصرف غير الأخلاقي من قبل المُعجبة التي لم تحترم بلدها وتقاليدها، فيما علّق البعض أنَّ الأمر مُجرد فبركة من الفنان الأمريكي والذي اعتاد على هذه التصرفات في كل حفلاته، إذ من غير الممكن أن تخالف أي فتاةٍ سعودية التقاليد بهذه الطريقة دون تردد أو خوف من النتائج.

وعبر تويتر تصدر هاشتاغ يحمل اسم "سنتيانه موسم الرياض"، عبّر فيه رواد الموقع عن غضبهم ورفضهم لهذه التصرفات مُطالبين المسؤولين بمعرفة الفتاة في حال كان الأمر حقيقيًا، والقبض عليها ومحاسبتها حتى لا تتكرر مثل هذه القصص، مُستشهدين بقصة الفتاة المُنقبة التي رقصت وكشفت عن جسدها في إحدى المناسبات وتمت مُحاسبتها.

وقال آخرون إنَّ الفتاة من الممكن أن لا تكون سعودية؛ إذ إنَّ الحفل ضم عددًا كبيرًا من الجمهور من جنسيات مُختلفة، ولا يمكن التأكد من هوية الفتاة التي قامت بهذا التصرف.

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وكان الغريب وجود عدد من التغريدات باللغة الإنجليزية تعليقًا على هذا التصرف منها: "هل كان من الصعب على روس أن يتجاهل وجود حمالة الصدر ويحترم البلد الذي يتواجد به وثقافة أهله".

فيما أكد آخر على ما قيل بخصوص أنَّ الفنان الأمريكي اعتاد على هذه الحركات من أجل لفت الأنظار والانتباه، وأن الأمر لا علاقة له بالسعودية؛ فهذه هي طريقته.

وكان نجم الراب الأمريكي روس قد أعلن عن حماسته لإقامته حفلًا في السعودية عبر حسابه الخاص في تويتر قبل أيام من الحفل، وتلقى العديد من الترحيبات، كما قام عدد من معجبيه باستقباله في المطار فور وصوله.