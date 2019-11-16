10 مشاهير من لبنان في العالم









اسماء السيد - ""الخليج 365" من بيروت": يمتلك لبنان مجموعة كبيرة من الكنوز، من المناظر الطبيعية إلى التراث الغني، لكن الأهم من ذلك كله الشعب اللبناني الذي يُعد الثروة الأكبر، إذ يضم هذا البلد الصغير شخصيات موهوبة من المغنين والممثلين ورجال الأعمال وإعلاميين ومؤثرين، على الرغم من الحروب التي تراوده بين الحين والآخر.

في ما يأتي قائمة بشخصيات لبنانية معروفة، تترك بصمة أينما تحل.

راغدة درغام

إعلامية ومحللة سياسية لبنانية - أميركية، قضت 28 عامًا من حياتها المهنية مديرة لمكتب جريدة "الحياة" في نيويورك. وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "بيروت إنستيتيوت"، وهي مؤسسة فكرية عربية مستقلة، تسعى إلى تحقيق تأثير عملي تطلعي وإيجابي مستدام على صعيد السياسات المحلية والعالمية المرتبطة بقضايا المنطقة العربية بصفتها وجهة وعنوانًا محوريًا للمهتمين بما يحدث في المنطقة وفي العلاقات العربية مع الشرق والغرب، كما تهدف الى تمكين الأجيال الجديدة من صنع الحاضر والمستقبل من خلال منبر لهم.

دانا خيرالله

هي المرأة التي تقف وراء مدونة "لايف ستايل" الأولى في لبنان، آيفي سايز. بدأت تحقق إنجازاتها في عام 2009، وهي مدونة متعلقة بنمط الحياة، تتطرق من خلالها إلى موضوعات خاصة بالموضة والجمال والمأكولات.

أمل كلوني

ولدت المحامية اللبنانية - البريطانية أمل رمزي علم الدين كلوني في بيروت في فبراير 1978، ونشأت في إنكلترا، ودرست في جامعتي أوكسفورد ونيويورك قبل أن تبدأ مسيرة عملها المميزة في مجال القانون. من زبائنها جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، ويوليا تيموشينكو، رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة الحائزة على جائزة نوبل، والعراقية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

ماركوس ليمونيس

ولد ماركوس أنتوني ليمونيس في بيروت التي كانت تختنق بغبار الحرب الأهلية في عام 1973، وتبنته عائلة يونانية كانت تعيش هناك في ذلك الوقت. أدرجته شركة شيكاغو للأعمال في قائمة أنجح رجال الأعمال تحت سن الأربعين في عام 2005، إضافة إلى كونه نجم تلفزيون سي أن بي سي حيث يقدم برنامج واقعي عن كيفية إنقاذ الشركات الصغيرة.

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ربيع سلوم

لبناني مولود في بيروت، أمضى معظم حياته في تجربة أشكال مختلفة من الفن. هو المغني الرئيسي في فرقة سلاتر هاوس، وكاتب خيالي ومصمم ومخرج فني. يعمل حاليًا على نشر عدد من القصص القصيرة والروايات.

إيلي صعب

بدأ إيلي صعب، خبير الأزياء اللبناني ذات الشهرة العالمية، العمل في مجال الأزياء الراقية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. صمم ملابس عدد من المشاهير، مثل هالي بيري ونيكول كيدمان وإيفا غرين وسيلين ديون وكيندال جينير وتايلور سويفت.

نور عريضة

مدونة حسناء، تمتلك - إضافة إلى جمالها وعدد متتبعيها الذين قاربوا المليون عبر "انستغرام" - حياة عائلية هانئة وتستمتع بأمومتها من صور تنشرها وفيديوات تروي فيها يومياتها.

ماهر زين

من مواليد عام 1981 في طرابلس، لبنان، وهو مغنٍ وكاتب أغاني دينية شهير. يُعد ألبومه الأول "شكرًا يا الله" الذي صدر في عام 2009 واحدًا من أكثر الألبومات الإنشادية مبيعًا في العالم.

كارن وازن

ولدت المؤثرة كارن وازن في لندن لكنها نشأت في لبنان. وهي مدونة موضة محبوبة ومدربة أزياء ومصممة نظارات، لكن الأهم من ذلك أنها تعتبر نفسها راوية قصص. غالبًا ما تتقاسم تجربتها الشخصية من خلال الصور والكلمات.

جينو رعيدي

مدوّن وناشط اجتماعي، يغطي الحوادث الجارية ويقدم آراءه الشخصية مع لمسة رائعة ومثيرة للاهتمام وبحس فكاهي.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "سكوب إمباير". الأصل منشور على الرابط:

https://scoopempire.com/10-prominent-lebanese-figures-that-are-shining-in-their-own-light