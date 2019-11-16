شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تخطف الأنظار في حفل افتتاح فيلم Queen & Slim.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم الأكشن والإثارة Queen & Slim، ظهورالمطربة العالمية ريهانا لحضور العرض الخاص الأول للفيلم في لوس أنجلوس، قبل عرضه رسمياً يوم 17 نوفمبر الجاري.

وخطفت ريهانا صاحبة الـ 31 عاماً، الانظار لها على السجادة الحمراء، وارتدت فستان أسود اللون مكشوف من الأعلى والأسفل، وسط عدد كبير من الإكسسوار والمشغولات الذهبية.

وتستعد ريهانا لطرح ألبومها التاسع، بداية ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال ميوزيك المتعاقدة مع المطربة الأمريكية الأشهر في تاريخ الراب.

وتدورأحداث فيلم Queen & Slim، حول مطاردة لـ "سليم وكوين" من قبل الشرطة بعد أن قاما بقتل شرطي عن طريق الدفاع عن نفسهما، وسرعان ما أبرزتهما وسائل الاعلام بقاتلي الشرطة، ليتحولا لخارجين عن القانون ويتم مطاردتهم في جميع أنحاء البلاد.

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