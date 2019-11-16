شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يقتحم كاميرا ياسمين عبد العزيز ويصر على الظهور معها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بفيديو طريف عبر موقع "انستجرام"، وظهرت وهى تصورنفسها ويحاول شخص الظهورمعها أمام الكاميرا، وحاولت إبعاده، ورغم ذلك يصرعلى الظهور أمام الكاميرا مرة أخرى، وفي النهاية كشفت ياسمين عن هوية أحمد حلمي الذي اقتحم الفيديو ممازحاً. Advertisements ياسمين عبد العزيز تواصل التحضيرات لمسلسلها الجديد مع شركة "سينرجى" حيث تقوم بجلسات عمل مكثفة لاختيارالمخرج والبدء فى التحضيرات المبدئية، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وكانت أخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" الذى عرض فى عيد الأضحى الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وخالد الصاوى.

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