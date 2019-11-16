شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصية بخط اليد لابنته لتكون الأولى دائما..في ذكري ميلاد حسين الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين الشربينى، والذى يعد أبرز الفنانين الموهوبين بتاريخ السينما المصرية، فرغم الحصول على فرصة بطولة مطلقة فى أعماله وكان دائما فى الدور الثانى، إلا أنه كان عنصر مهم فى هذه الأعمال وكان يستطيع رسم الابتسامة على وجوه جمهوره من خلال الأعمال الكوميدية، بالإضافة إلى اجادته التامة للأدوار الدرامية التراجيدية.





حسين الشربينى له أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية تتعدى الـ 400 عمل، ولكن أشهرها وأبرزها والتى يتذكرها الجميع هى، "جرى الوحوش" و"الأفوكاتو" و"الهلفوت" و"الذئاب" و"الهاربة إلى الجحيم" و"أبو كرتونة" وغيرها من الأعمال المميزة التى أثرت تاريخ السينما المصرية.

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وللفنان حسين الشربينى ابنتين هما نهى وسهى، وكشفت الأولى عن وصية تركها لها بخط يده كتب فيها "ابنتي العزيزة نهى، تمنياتي لك بالسعادة والنجاح دائما، وأن تكوني الأولى دائما في المدرسة، وفي البيت وفي العمل لما تكبري إن شاء الله، وأشوفك عروسة جميلة متعلمة ومثقفة، وأهم حاجة في الدنيا كلها الأخلاق، فهي أغلى من العلم وأجمل من الجمال، وربنا يوفقك في دراستك وفي حياتك".





الفنان حسين الشربينى تعرض لكسر فى مفصل قدمه اليسرى عقب اختلال توازنه أثناء الوضوء عام 2002، ولذلك كان يقضى أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه، والتفرغ للصلاة والعبادة، وبعد مرور خمس سنوات توفى فى شهر رمضان أثناء جلوسه على مائدة الإفطار مع أسرته بعد أن تناول بعض التمرات وشرب بعض الماء.



