شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Joker يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويتخطى المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم الإثارة الـJoker سلسة تحطيم الأرقام القياسية، التى تربع عليها منذ عرضه فى أول أكتوبر الماضى بدور العرض السينمائية، حيث حقق مليار دولار إيرادات.

ويصبح فيلم الـ Joker أول فيلم تصنيف "للكبار فقط"، تتخطى إيراداته المليار دولار، بعد أن حصل على صدارة أكثر أفلام شهر أكتوبر حصداً للإيرادات، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الشهيرة.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وصنف فيلم جوكر Joker كعمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.