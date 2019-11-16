شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون دولار إيرادات فيلم Ford v Ferrari في أول يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت التقديرات الأولية أن فيلم الاكشن والإثارة Ford v Ferrari، حصد إيرادات بلغت 29 مليون دولار، في الافتتاحية الأولي له محلياً داخل أمريكا الشمالية.

وتخطي الفيلم التقديرات المبكرة التي أظهرتها الشركة المنتجة وتراوحت من 20 مليون لـ 27 مليون دولار في افتتاحيته الاولي، ليحصد 29 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه داخل ما يقارب الـ 4400 صالة عرض في أمريكا الشمالية.

وعلى سياق متصل، نجح الفيلم في حصد تقييمات إيجابية مرتفعة للفيلم بنسبة 91%، عبر موقع rotten tomatoes.

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ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق.

فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.