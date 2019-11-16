محمد ممدوح: "محمد شاكر من أهم المخرجين اللي اشتغلت معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد ممدوح، إن المخرج محمد شاكر يعد من أهم المخرجين الذين عمل معهم في حياته.

ونشر ممدوح، صورة تجمعهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "محمد شاكر.. مخرج من أهم المخرجين اللي اشتغلت معاهم في حياتي.. مبروك يا شاكر على المسلسل الجديد، وإن شاء الله هتكسر الدنيا كالعادة".

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وتفاعل الفنان شريف رمزي، مع كلام ممدوح، قائلاً: "ده حقيقي، هو من أهم مخرجين هذه الصناعة".

يذكر أن أخر أعمال محمد ممدوح التليفزيونية هو مسلسل "قابيل" والذي عرض في رمضان 2019، وشاركه البطولة: أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين، أحمد كمال، فاطمة ناصر، ‏روزالين البيه، بسنت شوقي، خالد كمال، حسني شتا، علي قاسم، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي.