إيرادات الجمعة.. "Maleficent: Mistress of Evil" الأول و"Midway" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 15 نوفمبر، إيراد قُدر بـ310 آلاف و403 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 259 ألفا و562 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم " Le Mans '66" وحقق 214 ألفًا و787 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 167 ألفًا و612 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 152 ألفًا و375 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 122 ألفًا و210 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "playing with fire" بطولة john cena بعد تحقيقه 109 آلاف و368 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 78 ألفًا و215 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 61 ألفًا و807 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "midway" وحقق 53 ألفًا و694 جنيهًا.