أصالة: "المتعة الحقيقيّة هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تواصل الفنانة أصالة، مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خواطرها.

وكتبت أصالة: "رحلتنا سريعة وبسيطة، لها عناوين نحن منّ نكتبها، وشرحها نرى نتائجه بأولادنا، أصحابنا والمجتمع الّذي نحيا فيه، علينا أنّ نُحسن التّصرّف كيّ يتعلّموا منّ أفعالنا لا أقوالنا، فإنّ تطابق ما نقول مع ما نفعل فلا خوف على منّ نرجو منّهم الخير".

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وأضافت: "المتعة الحقيقيّة هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا، نريد أنّ يُكملوا ما بدأناه، وإنّ زادوا عليه سيكون خيراً وفخرا لنا، وإنّ تكاسلوا لنّ يحيدوا على ما رسمناه لهم، فأجعل أفعالك تشرح ما تقول، ولا تفعل ما تخجل أنّ تُجاهر به، ضميرنا الفطري الّذي نُحاول إيذائه هو أصل إنسانيتنا، ودون ذلك لا أهميّة لوجودنا ولا لما نفعل، وليس مهمّ ما نقول مهما جمّلنا الكلام".

أصالة أحيت الثلاثاء الماضي حفل ختام الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.