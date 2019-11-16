إيمي طلعت زكريا لوالدها: "الدنيا بدونك لا تطاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت إيمي، صورة تجمعها معه، قائلة: "في الجنّة.. سَأحتضن أبي وأُخبره بأن الدنيا كانت مِن دونه لا تُطاق، دمت طيب الذكر".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.