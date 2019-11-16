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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام".
ونشرت إيمي، صورة تجمعها معه، قائلة: "في الجنّة.. سَأحتضن أبي وأُخبره بأن الدنيا كانت مِن دونه لا تُطاق، دمت طيب الذكر".
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا لوالدها: "الدنيا بدونك لا تطاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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