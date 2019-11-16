ابنة أصالة: ماما إنت مرايتي ومثلي الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، متابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور جديدة بينها واحدة تجمعها بوالدتها.

وكتبت شام في تعليقها على الصور "ماما بكلمة منك بتغير كل مجرى تفكيري.. بنظرة منك بتخلي قلبي يدق وخاف على خوفك علي. إنت مرايتي".

وتابعت: "طول عمرك بتعرفي تشكلي تفكيري، شخصيتي، وتصرفاتي مثل ما خيالك راسمني.. وأنا أسعى كون تلميذة شاطرة، أتعلم منك ومن خبرتك بسرعة.. أنت ميزاني، مرايتي، ومثلي الأعلى.. بحبك يلي حياتي تحت أقدامك".

جدير بالذكر أن شام كانت بين حضور حفل والدتها في ختام فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.