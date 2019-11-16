فيديو: محمد رمضان يطرح كليب Money قبل مشاركته في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 12:40 مساءً - طرح الفنان محمد رمضان، أحدث فيديو كليب له بعنوان "Money" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، قبل أيام قليلة من أول حفل غنائي له في موسم الرياض، من المقرر أن يقدمه يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

وتعاون رمضان في الأغنية مع كل من شندي وكنكا في كتابة الكلمات، وفريق المهرجانات الشهير "المدفعجية" في التلحين، والديزل في التوزيع الموسيقي، وحقق الكليب ما يناهز نصف مليون مشاهدة في 10 ساعات فقط.

وكان محمد رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب "السلطان" وحقق نجاحا كبيرا عقب طرحه وحقق نسب مشاهدات عالية تخطت 11 مليون مشاهدة، وتم تصويرها في المغرب بقيادة المخرج حسام الحسيني، واحتفل بنفس الوقت بتجاوز عدد مشاهدات كليب "مافيا" حاجز 160 مليون مشاهدة.

يذكر أن حفل محمد رمضان في موسم الرياض يقام بالتعاون مع شركة روتانا، وسبق أن نشر الفنان المصري صورة تجمعه بالمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، الذي تعاقد معه مؤخرًا لإنتاج الكليبات القادمة، وعلق على الصورة قائلًا: لأول مرة في السعودية حفلة الأسطورة في موسم الرياض، ثقة في الله نجاح.

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ونشر سالم الهندي فيديو يجمعه بمحمد رمضان، وسأله هل يقدمه بلقب نمبر وان أم الأسطورة أو مافيا، ولكن رمضان اختار لقب "المصري" وأعلن سالم أن الحفل تم التعاقد عليه بالفعل وسيكون أول حفل لرمضان داخل المملكة العربية السعودية وستدرج ضمن برنامج موسم الرياض.

وأضاف رمضان في الفيديو: بإذن الله انتظروني في السعودية في موسم الرياض، بإذن الله نعمل حفلة مع روتانا تليق بالشعب السعودي، وثقة في الله نجاح ونقدم أقوى حفلة في السعودية، ورد الهندي بتوقعه أن الحفل "حيكسر الدنيا".

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