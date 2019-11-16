فيديو: عمرو مصطفى يكشف عن مستقبله كملحن بعد مشاركته في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 12:40 مساءً - عقب تقديم حفله الأول كمطرب ضمن فعاليات موسم الرياض، تمسك المطرب والملحن عمرو مصطفى بموقفه المسبق مؤكدا أنه لن يقدم الحانا إلى المطربين الآخرين مستثنيا النجم عمرو دياب وصديقه محمد حماقي، لافتا أنهما أصدقائه المقربين وسيتعاون معهما كملحن.

وأشار الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر" إلى أن مشاركته في إحياء حفلا غنائيا، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، يعد تتويجا لمسيرة 20 عاما من التلحين والغناء.

وتابع قائلا: هذا الحفل هو الأول لي منذ 10 سنوات، وخايف، ومن خاف سلم، شايف في موسم الرياض ثقافة، سياحة، فن وحراك رهيب في الشوارع، والناس كلها مبسوطة في السعودية.

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وأضاف، أنه سيحيي الكثير من الحفلات خلال الفترة المقبلة احتفالا بمرور 20 عاما على بدء مسيرته الفنية تضمنت تلحين 1000 أغنية، كما سيحتفل بإطلاق ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد".

يذكر أن عمرو مصطفى من أشهر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا، وأعلن مؤخرا رغبته في اعتزال التلحين والعودة إلى عالم الغناء لاستكمال مسيرته التي تضم 3 ألبومات وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير، وأصدر مؤخرا الألبوم الرابع "لعبت مع الأسد".

الألبوم يضم 10 أغنيات وهي "هتوحشنا، أسمع الكلام، أسيب ما أتسابش، جاحدة، مفيش غيري، غدارة، لعبت مع الأسد، سلمى، أسطورة، ما يهمنيش"، وكلها من رؤية وكلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن إنتاج شركة فيولين.

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