بالفيديو: هاشتاق “اخرسي ياشيرين” يتصدر تويتر بسبب تصريحات الفنانة عن النساء في حفلها...

أثار تصريح للمغنية المصرية، شيرين عبد الوهاب، حول العلاقات بين الجنسين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال حفل غنائي لها في موسم الرياض، قالت شيرين بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.

وأثار هذا التصريح ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في المملكة من قبل النساء ، حيث أطلق هاشتاغ “اخرسي يا شيرين”. وانتقدت النساء كلام المغنية وأعربن عن غضبهن إزاء موقفها، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تتحدث بجدية أم تمازح الجمهور. من جهة أخرى، أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لشيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها.