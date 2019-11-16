كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن وجود مؤامرة تُحاك ضدها للتخلص من حياتها، مؤكدة أن أصحاب هذه المؤامرة هم ذاتهم من يخشونها ويتمنون موتها حتى في ظل مرضها.
وقالت فجر عبر حسابها الشخصي في ”تويتر ”: ” اللي نجاني من موت محقق قادر ينجيني من أي مؤامرة يخطط لها طرف ما في مكان ما وموقع ما.. رب العالمين قادر على كل شي.. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ثقتي بالله كبيرة خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره “.
وأضافت: ” حتى وأنا مريضة وأتعالج بين الحياة والموت.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني.. من صجكم لهالدرجة إنتوا ضعاف ورچيچين؟! “.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة غامضة للإعلامية فجر السعيد: خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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