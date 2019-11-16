ساقية عبدالمنعم الصاوي تستعد لإنطلاق مهرجان الشوكولاتة

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم مهرجانها المحبب "مهرجان الشوكولاتة" فى دورته السابعة عشر فى الفترة ما بين 20 ل 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تشهد الساقية هذا العام العديد

من المفاجآت والفعاليات العديدة بمهرجان الشوكلاتة.

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من أبرز هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية

"سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة ، بالإضافة لعروض سرك وورش عمل وفقرات غنائية وسينمائية تناسب جميع الأعمار.

وسيتواجد طول فترة المهرحان سوق الشوكولاتة المليء بالمفاجآت التى يحبها الكبار والصغار معًا.