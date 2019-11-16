بالصور.. عبد الوهاب و جبر يدشنان المركز الدولى للفنون.. بالمانسترلى‎

عقد د. فتحى عبد الوهاب والمايسترو هشام جبر مؤتمراً صحفياً مساء أمس، الجمعة، بقصر المانسترلى لإعلان تدشين "المركز الدولى للفنون" .

رحب "عبد الوهاب" فى بداية المؤتمر بالحضور من النقاد والإعلاميين، وعبر عن سعادته بعودة المركز لفعالياته بشكل جديد منذ توقفه عام 2011 حيث تحدث عن فكرة إنشاء المركز وأهدافه، ثم تناول "جبر" الخطة الجديدة للمركز خلال الربع

الأول من الموسم الشتوى، مؤكداً على أن الموسم الجديد لن يقتصر فقط على تقديم الموسيقى الكلاسيكية، ولكنه يمتد ليشمل عدة انشطة فنيه منها "عروض سينمائية: "أفلام قصيرة، روائية طويلة"، معارض تشكيلية" لفن النحت"، وكذلك تقديم تراث أم كلثوم من خلال حفلات "كلثوميات" يقدمها نخبة من أشهر الفنانين، بالإضافة إلى محاضرات التذوق الفنى وتاريخ التطور الموسيقى. .

أعقب المؤتمر أولى حفلات المركز حيث قدمت السوبرانو أميرة سليم بمصاحبة عازفة البيانو بسكال روزيه عدد من المقطوعات وآريات الأوبرات منها: أوبرا روميو و جوليت "أريد أن أعيش" لشارل جونوه، أوبرا حلم ليلة صيف "انه حلم سوف ينتهي الآن" لامبرواز توماس، اوبرا فاوست "آريا المجوهرات" لشارل جونوه، "ما أجمل هذا المكان" لسيرجي رخمانينوف.

حضر الأمسية مجموعة من الشخصيات العامة والدبوماسيين والفنانين والمهتمين بالحركة الموسيقية .