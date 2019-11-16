الليلة.. عبادي الجوهر وخالد عبر الرحمن وأسماء المنور ضمن حفلات موسم الرياض

يستعد كل من المطربين عبادي الجوهر، وخالد عبد الرحمن، وأسماء المنور، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسمالرياض، وذلك مساء اليوم، السبت، بالحي الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعةمن أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم لى خشبة المسرح.
ويذكر ان انطلق موسم الرياض شهر اكتوبر الماضي ومن المقرر ان يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بالمملكة العربية السعودية.
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