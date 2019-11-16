الليلة.. حكيم يطرح "سيبونا في حالنا" على يوتيوب

يستعد النجم حكيم من طرح أغنية جديد تحمل عنوان "سيبونا في حالنا"، وذلك اليوم السبت علي موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب".
أغنية "سيبونا في حالنا" من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي من إسلام شيبسي
وكان انتهى المطرب حكيم من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبًا، ومن المقرر أن يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.
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