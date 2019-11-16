تراند اليوم : وفاة الزعيم عادل إمام – ننشر القصة الكاملة وحقيقة نقله للمستشفى

حالة من القلق اصابت جمهور الفنان المصري الكبير عادل إمام، بعد الأنباء التي تداوالها البعض بتدهور حالته الصحية ونقل للمستشفي ووفاته.

بدأ الأمر بالأمس عندما كتب الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع “انستجرام”: “الما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم.. و طالما بتسعى يبقى لسة في أمل.. أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا”.

كما انتشر خبرًا كاذبًا عن وفاة النجم عادل إمام من خلال صفحة مزيفة للفنانة حلا شيحة علي موقع “فيس بوك”، وذلك ما زاد من توتر الأجواء، وربط رواد السوشيال ميديا بين منشور محمد إمام وحلا.

حُسم الامر في النهاية عندما تسأل بعض متابعي المخرج رامي أمام نجل الزعيم، عن حالته الصحية، ليرد عليهم مطمأنًا الجميع بأن والده بخير وأنها مجرد شائعات.