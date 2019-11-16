بعد الطفلة جنة .. طفلة مصرية تتعرض للحرق والتعذيب على يد خالتها

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - استقبلت مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية طفلة تدعى ” هبة أحمد ” تبلغ من العمر 5 سنوات تعرضت للحرق والتعذيب بصورة وحشية على يد خالتها .

حيث ظهر على الطفلة كدمات في الوجه واليدين وحرق بالظهر وآثار تعذيب شديدة بالعينين وجميع أنحاء الجسم .. كما أن هبة كانت تتألم بشدة من ذراعها اليمنى لعدم وصول الدم إليه .

وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المستشفى .

وقدمت مستشفى بلبيس العام بلاغا للنيابة المصرية بالواقعة .. كما أمرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة ” غادة والي ” بتشكيل فريق التدخل السريع والتحرك للتعامل مع حالة الطفلة هبة .

والذي توصل إلى أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب ووجود الأم في السجن على ذمة أحد القضايا وأن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بأداة معدنية .

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وتحرر محضرا في قسم شرطة بلبيس وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق .. كما ينظر فريق التدخل السريع نقل حضانة الطفلة إلى أحد أعمامها والذي طلب رعايتها وسيتم ذلك بعد دراسة حالة الأسرة ومدى استعدادها لرعاية الطفلة أو إلحاقها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .