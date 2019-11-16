كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” أغنيته الجديدة التي أطلق عليها إسم ” Money ” . وأعلن محمد رمضان عن الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من خلال صورة نشرها تتضمن عملة ورقية وعليها صورة له . وكتب رمضان في تعليقه على الصورة : ” الآن أغنية ماني كاملة على قناتي الرسمية على اليوتيوب ” . واستطاعت الأغنية أن تحقق تداولا واسعا بين الجمهور وحققت نصف مليون مشاهدة بالرغم من مرور ساعات قليلة على طرحها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة ” Money “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.